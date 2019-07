Siracusa, drastico calo di donazioni del sangue: Avis "Strutture sanitarie in difficoltà"

Drastico calo di donazioni del sangue in provincia di Siracusa, che sta mettendo in serie difficoltà le strutture sanitarie.

Un fenomeno che si registra ogni estate, come evidenzia l'Avis, che rende drammatica non solo la gestione di eventi eccezionali, come gli incidenti che in estate purtroppo aumentano in modo significativo, ma anche e soprattutto la quotidiana attività sanitaria che coinvolge la maggior parte degli interventi chirurgici, di alta specialità della cardiochirurgia, l’attività del pronto soccorso, le terapie oncologiche contro i tumori e le leucemie, le anemie di carattere medico, i trapianti di organi e di midollo osseo.

Da qui l'appello rivolto dal Presidente dell’Avis Comunale di Siracusa, Nello Moncada. a chi sia nelle condizioni di donare, a presentarsi presso la sede Avis Comunale di Siracusa, in via Von Platen, 40 per dare il proprio contributo.

"Donare il sangue e il plasma - afferma Moncada - è un modo concreto di esprimere la solidarietà verso il prossimo, perché donare salva la vita ai pazienti; inoltre donare sangue fa bene anche agli stessi donatori, perché grazie ai controlli effettuati è possibile avere sempre sotto controllo anche la propria salute".