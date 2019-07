Siracusa, resort alla Pillirina: Elemata " Chiediamo fiducia a decisori"

"Non commentiamo le sentenze, le rispettiamo anche quando a noi incomprensibili". questa la reazione ufficiale di Elemata Maddalena alla decisione del Tar di respingere il ricorso della società che vuole realizzare un resort di lusso alla Pillirina.

"Alla comunità invece, agli amministratori, ai decisori politici, ai partner, a quanti hanno inteso correttamente le nostre buone intenzioni - si legge nella nota - chiediamo vicinanza e fiducia. Confidiamo che le energie profuse in questi lunghi undici anni, insieme con la qualità e il livello dell’hospitality proposta, per gli innegabili benefici per il territorio in termini di ricadute, considerata l’offerta occupazionale durevole oltre che l’assoluto rispetto e valorizzazione dei luoghi - conclude la nota - possano incontrare equilibrio e la sintesi necessaria e risolutiva".