Strada Ragusa-Catania, Sanzaro (Cisl): "Da Palazzo Chigi esigiamo rispetto per quest'area"

"Il tavolo istituzionale di ieri sulla Ragusa-Catania meritava sicuramente miglior epilogo". A sostenerlo è il segretario generale della Cisl Ragusa-Siracusa, Paolo Sanzaro.

"L’unico impegno strappato – spiega Sanzaro – è quello di una nuova riunione del Cipe tra sette giorni. A questo punto non bisogna più mollare l’obiettivo finale e fare uscire allo scoperto il governo. Appare, infatti, incomprensibile rinviare di una settimana una decisione che, probabilmente, poteva essere già annunciata ieri a quel tavolo. Sappiamo soltanto che la Cisl, con tutte le federazioni direttamente interessate, i giovani e i pensionati - conclude - non resteranno a guardare in silenziosa attesa. Continuiamo a ribadire che questa opera è strategica e fondamentale per l’intero sud est della Sicilia".