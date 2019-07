Movimenti a Palazzo Vermexio, si sgretola il gruppo Progetto Siracusa, lunedì in Aula il bilancio: vicino il rimpasto in Giunta

Tanta carne al fuoco in questo periodo a Palazzo Vermexio: equilibri in Consiglio comunale, rimpasto in Giunta e l'approvazione del bilancio di previsione 2019 che sarà incardinato lunedì mattina durante la seduta in Aula che sarà svolta all'Urban Center in via Nino Bixio alle 10.30.

Tre argomenti distinti, ma così tanti collegati l'uno con l'altro, e vediamo di capirne il motivo: bisogna approvare il bilancio altrimenti il consiglio viene sciolto, ma il bilancio è votato dai consiglieri comunali che ancora in Aula sono in gran numero superiore di opposizione piuttosto che in quota Italia, quindi sono partite le grandi mosse per ridisegnare gli equilibri.

Tanta confusione c'è ancora sotto il cielo di Siracusa e dopo migrazioni e cambi di casacca già avvenuti adesso arriva anche la notizia che il gruppo consiliare Progetto Siracusa, con a capo l'ex candidato sindaco Ezechia Paolo Reale, non esisterà più. Il motivo di tale affermazione è da ricercare nelle già ufficiali dimissioni di Cetty Vincy che abbandona il gruppo insieme a Simone Ricupero (il quale presto lo comunicherà in maniera ufficiale), lasciando Reale in compagnia solo ed esclusivamente di Curzio Lo Curzio.

Ma, come si sa, un gruppo consiliare deve essere formato minimo da tre componenti, per cui si può ben dire che l'era di Progetto Siracusa finisce qua.

Peraltro pare che i due andranno nel gruppo misto, ma su questo nessuna conferma la momento. Altri, e tanti, sarebbero i movimenti all'interno del civico consesso, che saranno più chiari la settimana prossima quando, con ogni probabilità nella giornata di lunedì, verrà fatto il rimpasto in Giunta.

Tante le indiscrezioni che trapelano sui nomi dei possibili assessori che lasceranno, così come tante sono le indiscrezioni per coloro che probabilmente entreranno in Giunta. Una cosa è quasi certa: l'organo di governo comunale sarà incrementato di due unità. Per il resto solo rumors di corridoio che vedono l'uscita di Nicola Lo Iacono e Giusy Genovesi, in favore di Cosimo Burti, già attore politico della scorsa Amministrazione, Andrea Buccheri, attualmente consigliere nel gruppo Democratici per Siracusa (in quota Italia).

Un mistero ancora colui che entrerà al posto dell'ex assessore Fabio Moschella, del Partito Democratico (da cui il sindaco Italia pare stia aspettando indicazione). Il problema del Pd è che non ha trovato equilibri tra le forze (seppur tutte deboli) all'interno. Infatti il nodo è dare una poltrona a ciascuna area: segreteria cittadina, provinciale e poi l'assessorato. Ma adesso con la novità del commissariamento tutto è stato rimesso in discussione, ed in più il nome che circola come commissario è quello di Pupillo. Da qui potrebbe partire il ridisegno. Da quanto è dato sapere al momento, tra i nomi che circolavano nei giorni scorsi ci sarebbero: Alfredo Foti (ex consigliere e assessore comunale), Marco Monterosso (segretario cittadino), Glenda Raiti (dirigente del partito) e Marika Cirone Di Marco (ex assessore regionale).

Ma le sorprese all'interno dei gruppi consiliari non finiscono qua. Anzi, si attende molto altro.