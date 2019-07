Confartigianato Siracusa dona pulmino per disabili all'associazione Agape “Dopo di noi” di Pachino

E' stato donato da Confartigianato Siracusa un pulmino a 9 posti, attrezzato per il trasporto di diversamente abili, all'associazione Agape “Dopo di noi” di Pachino, ottenuto grazie ai fondi del 5 per mille di Ancos (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive di Confartigianato).

Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, si è occupato della benedizione del il pulmino.

"La giornata odierna è un altro tassello fondamentale nella crescita di Confartigianato in questo territorio – ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Siracusa, Daniele La porta – che, pur avendo come mission il sostegno alle piccole e medie imprese artigiane, non può fare a meno dell'impegno costante e fattivo sul piano squisitamente sociale e culturale"