Palazzolo Acreide, 1mln e mezzo per l’intervento di recupero dei Templi ferali e dei ‘Santoni’

"Sono stati accertati, per gli anni 2019 e 2020, un milione e cinquecentomila euro per l’intervento di recupero dei Templi ferali e dei ‘Santoni’ di Palazzolo Acreide" - a darne notizia Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars.

Il finanziamento rientra nel Patto per il Sud.