Siracusa, rinnovo concessione loculi: l'opposizione deposita modifica al regolamento Polizia mortuaria

Una modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale è stata depositata dai Gruppi di opposizione in Consiglio Comunale a Siracusa riguardante la vicenda del rinnovo di concessione dei loculi. La modifica rende salvi tutti i diritti sorti precedentemente al 1996 e fa decorrere dal 1/1/1997 la durata di 25 anni delle concessioni precedenti, delle quali non è fissata una durata o non è possibile conoscere la durata inizialmente fissata che verrebbero così a scadere il 31/12/2021.

"Anche i Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle - aggiunge il leader di Progetto Siracusa, Paolo Ezechia Reale - hanno fatto sapere che aderiranno alla proposta e la sottoscriveranno. Questa modifica, una volta votata dal Consiglio Comunale - spiega - metterà la parola fine a quello che valutiamo oggi come un ennesimo ingiusto prelievo dalle tasche dei cittadini".

Da qui l'adesione alla manifestazione promossa per venerdì 26 luglio alle 18.30 avanti il Pantheon.