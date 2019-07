Siracusa calcio, riaperti i termini del bando per l'iscrizione alla serie D

Colpo di scena sulla procedura per l'individuazione della società che dovrebbe iscrivere il Siracusa calcio al prossimo campionato di serie D.

A mezzanotte scorsa una sola manifestazione d'interesse era giunta alla Pec del sindaco, Francesco Italia e, come comunicato successivamente, era quella dell'imprenditore di Verbania, Giancarlo Travagin, sulla quale è in corso un "soccorso istruttorio" sulla documentazione prodotta al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari.

E qui interviene la decisione di riaprire i termini del bando per permettere ad altri soggetti interessati di partecipare. Il nuovo termine ultimo per comunicare la manifestazione di interesse è stato fissato a sabato prossimo alle 10.

Rimane invariato l'altro termine di lunedì 29 luglio per formalizzare l'iscrizione alla serie D attraverso il versamento di 300.000 euro alla Figc..