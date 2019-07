Priolo Gargallo, Faraone sfida l'ordinanza del Prefetto con un sit-in davanti i cancelli della Lukoil

Sfiderà l'ordinanza del Prefetto, il senatore del Pd Davide Faraone, che impone lo stop ai blocchi in portineria nella zona industriale, con un sit-in, venerdì, 26 luglio, alle 11, a Priolo, davanti i cancelli della Lukoil.

"Il ministro dell’Interno Salvini - spiega Faraone - deve spiegarci perché si rifiuta di rispondere in Parlamento in merito alle sue relazioni con la Russia e, nel caso dell’Isab di Priolo, risponde immediatamente signorsì alle rimostranze dell’ambasciatore russo Razov, impedendo ai lavoratori il sacrosanto diritto di manifestare per difendere il proprio posto di lavoro. È inconcepibile che un ministro, avendo giurato di essere fedele alla Repubblica e alla Costituzione e di esercitare la sua funzione nell’interesse esclusivo della Nazione, si pieghi agli interessi economici di potenze straniere, sacrificando la libertà di manifestare nel nostro Paese. Se questo non è alto tradimento, cos'è?".

Intanto il deputato del Partito Democratico, Fausto Raciti, annuncia su Facebook un’interrogazione sulla vicenda Lukoil.