Fiere del turismo, Siracusa Capitale del SudEst per presenze

E' Siracusa la città che registra da sola il 50% delle presenze dell’intero SudEst. E' un bilancio positivo quello delle fiere del turismo: quasi 160 contatti ufficiali con tour operator e aziende del settore e fari puntati già al 2020,.

Gli 11 Comuni del Val di Noto e della Sicilia Orientale che condividono lo stand “Sicilia Sud Est - Val di Noto” durante le fiere internazionali del turismo, durante un recente incontro a Noto hanno analizzato i dati e rilanciato gli ultimi 4 appuntamenti del 2019.

Durante le prime 9 fiere, quelle di Utrecht (Paesi Bassi), Zurigo (Svizzera), Bruxelles (Belgio), Monaco di Baviera e Berlino (Germania), Pechino e Shangai (Cina) e Dubai (Emirati Arabi Uniti), i contatti diretti allo stand sono stati oltre 160, mentre da alcuni dati si evince come siano aprile e gennaio i mesi preferiti per prenotare le vacanze.

Per il 2020 si lavora a una formula di sponsorizzazione che potrebbe abbassare i costi sostenuti dai Comuni; inoltre si parteciperà anche a fiere tematiche per sviluppare percorsi turistici speciali, come potrebbe essere quello archeologico, alla luce della nascita dei Parchi autonomi e in particolar modo del grande Parco Archeologico del SudEst. In cantiere inoltre una serie di educational tour.

Assieme al comune di Siracusa, ci sono quelli di Avola, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, ‪Piazza Armerina, Portopalo, Ragusa‬, Scicli e Sortino.