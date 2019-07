La Sicula Leonzio acquista il centrocampista Marco Palermo

Arriva in casa Sicula Leonzio il calciatore Marco Palermo. Centrocampista nato a Catania in data 1/11/1995, prima di approdare in bianconero ha vestito la maglia del Siracusa, con cui ha disputato 88 presenze tra i professionisti. Marco Palermo è già a disposizione di Vito Grieco e del suo staff nel ritiro di Zafferana Etnea.