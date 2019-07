Sanità, fondi per strutture sanitarie ad Augusta, Siracusa e Palazzolo Acreide

Arrivano fondi da Roma per la sanità siciliana. In particolare, per la provincia di Siracusa sono stati stanziati 9 milioni 352 mila euro per i lavori di completamento del Presidio Ospedaliero “Muscatello” di Augusta per la realizzazione di Pta (presidio territoriale di assistenza) e Rsa (residenza sanitaria assistenziale), un milione 235 mila euro per la ristrutturazione del padiglione 8 dell'ex Onp di Siracusa così da realizzare il Pta. Sguardo anche ai comuni montani con lo stanziamento di 1,3 milioni per l'acquisto e l'adeguamento di un immobile da destinare a Pta di Palazzolo Acreide.

A darne notizia Filippo Scerra, Paolo Ficara, Maria Marzana, Pino Pisani, Giorgio Pasqua e Stefano Zito, rispettivamente deputati nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle.