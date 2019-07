Palermo, Cafeo: "Approvato articolo che istituisce Ufficio Garante disabili"

“Nel corso della seduta d’aula di ieri, martedì 24 luglio, è stato approvato su mia proposta l’articolo 5 del collegato alla Finanziaria che istituisce l’Ufficio del Garante dei Disabili”.

A renderlo noto è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“Il Garante dei Disabili non sarà una figura simbolica – spiega l’On. Cafeo – ma un vero ufficio facente capo all’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali, con propria dotazione finanziaria e con personale dedicato”.

“L’obiettivo è quello di passare da una generica dichiarazione di intenti a sostegno della disabilità ad uno strumento concreto e tangibile – prosegue Cafeo – attraverso il quale tra l’altro sarà possibile inviare segnalazioni di abusi e irregolarità nell’applicazione delle leggi a tutela dei disabili, sia in ambito lavorativo sia in quello dell’accesso ai servizi e della mobilità”.

“Una recente presa di posizione della Caritas nazionale ha denunciato l’allontanamento degli obiettivi fissati da Agenda 2030 dell’Onu, tra cui quello 'nessuno deve restare indietro' - conclude l’On. Cafeo – tuttavia, il raggiungimento di questi traguardi non passa esclusivamente dai grandi summit mondiali tra i capi di stato ma anche dai gesti concreti dei governi e delle amministrazioni locali, per questo seguirò con attenzione l’iter di attivazione dell’Ufficio del Garante per i Disabili, verificandone di persona il funzionamento”.