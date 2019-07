Noto, violenza e maltrattamenti in famiglia: arrestato 49enne

E' stato arrestato, dai Carabinieri di Noto, Paolo Leone, 49 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo deve scontare la pena detentiva di 4 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti in famiglia commessi nel bresciano tra il 2008 ed il 2009.

L’uomo tradotto al Cavadonna