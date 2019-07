Noto, furto: arrestata una donna, oltre 1 anno di detenzione

E' stata arrestata, dai Carabinieri, Giovanna Crescimone, 68 anni, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. La donna deve scontare la pena detentiva di 1 anno e 15 giorni di reclusione per un furto commesso in Puglia nell’anno 2015.

Crescimone è stata associata presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania.