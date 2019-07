Priolo Gargallo, corruzione: dipendente comunale falsifica dimensioni di stabile per non fare pagare tassa rifiuti ad azienda

Accertato, dalla Polizia di Stato, un caso di corruzione all'interno del Comune di Priolo Gargallo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Vincenzo Giannì, di 64 anni, dipendente dell’Ufficio Tributi del Comune di Priolo Gargallo, avrebbe dichiarato dimensioni false della sede di una società dell’indotto della zona industriale, al fine di non far pagare a quest'ultima la tassa sui rifiuti per un risparmio di 42.650,00 euro.

La ditta è la Belzona Service s.r.l., di cui il dipendente Cesare Polizzi, 51 anni, è gravemente indiziato di aver commesso molteplici reati contro la pubblica amministrazione in concorso con Giannì.

Da quest'operazione di falsificare le dimensioni della sede, il dipendente comunale avrebbe goduto di una serie di regali, tra cui uno smarphone, posto sotto sequestro, e l’assunzione del figlio nella medesima società.

Numerosi documenti nella disponibilità del Pozzoli sono stati sequestrati e sono attualmente al vaglio degli organi investigativi.