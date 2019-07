Siracusa Calcio, è un imprenditore di Verbania ad aver risposto alla manifestazione di interesse per iscrivere la squadra al campionato di serie D

E' Giancarlo Travagin, imprenditore di Verbania, operante nel settore della GDO, originario di Siracusa, 53 anni, ad aver risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune per l’iscrizione del Siracusa al campionato di calcio di serie D.

Si tratta dell'unica manifestazione di interesse pervenuta entro l mezzanotte di ieri, scadenza ultima per la presentazione delle istanze.

L'avviso di indagine conoscitiva indica le fattispecie penali e quelle regolamentari, previste dalla normativa federale e richiede l'impegno a rispettare il Codice di giustizia sportiva e il possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Inoltre, l'impegno a versare alla Figc entro le 15 del 29 luglio 300 mila euro per richiedere l'ammissione al campionato di serie D. Già stamani il sindaco, Francesco Italia ed il dirigente delle Politiche sportive, Enzo Miccoli, hanno esaminato la documentazione prodotta, riservandosi di esprimere un parere all'esito di un “soccorso istruttorio” ad integrazione della stessa.