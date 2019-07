Siracusa, il sindaco Italia riceve le formazioni under 13 e under 15 maschili della Pallamano Aretusa

Sono state ricevute, questa mattina, a Palazzo Vermexio, dal sindaco, Francesco Italia, le formazioni under 13 e under 15 maschili della Pallamano Aretusa che a Misano hanno conquistato rispettivamente il titolo nazionale ed il secondo posto nelle categorie di appartenenza.

“Grazie a voi, ai tecnici, alla società e alle famiglie che vi hanno accompagnato in questi mesi per il traguardo raggiunto. Con l'Aretusa si conferma la grande tradizione della pallamano siracusano che a questo punto speriamo possa ripercorrere i fasti dell'Ortigia e dell'Eos” - ha detto il primo cittadino