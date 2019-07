Siracusa, incendi zona industriale e Saline di Priolo: presentata denuncia in Procura per disastro ambientale

Arriva in Procura la denuncia per disastro ambientale a seguito dell'incendio che ha distrutto le Saline di Priolo Gargallo presentata da "Generazione Futura”, l’Organizzazione Ambientale Siciliana presieduta da Fabio La Ferla, insieme con il Movimento per la Difesa dei Diritti dei cittadini diretto da Francesco Nocito.

La Ferla e Nocito chiedono che sia fatta piena luce su responsabilità e dinamiche del rogo doloso che nella tarda mattinata dello scorso 10 luglio ha interessato la zona delle Saline di Priolo e parte della zona industriale, provocando ingenti danni, oltre alla chiusura del tratto autostradale Augusta-Melilli per buona parte del pomeriggio. Le due associazioni hanno già fatto sapere che in un eventuale processo si costituiranno parte civile per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e si oppongono alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna, chiedendo di essere avvertiti , ai sensi di legge, nel caso di richiesta di archiviazione e nel caso di eventuale richiesta di proroga delle indagini.

La Ferla e Nocito fanno sapere che chiunque fosse intenzionato a sposare questa causa o desiderasse avere informazioni al riguardo può rivolgersi allo sportello aretuseo di via Montegrappa 14.