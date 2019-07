Siracusa, 207 mila euro per area attendamenti e containers Protezione civile

Verranno stanziati, dalla Regione siciliana, oltre 207mila euro per i lavori per la sistemazione dell’Area Attendamenti e Containers e del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Siracusa. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, già Assessore alla Ricostruzione Post Sisma e alla Protezione Civile della Città di Siracusa.

"Mi auguro - dice Vinciullo - che l’Amministrazione Comunale di Siracusa possa attivarsi, come non ha fatto fino ad oggi, per fare ripartire i lavori."