Siracusa, domani Ludovico Einaudi in concerto al Teatro Greco

Appuntamento con il tramonto e le note di Ludovico Einaudi, in concerto al Teatro Greco di Siracusa, giovedì 25 luglio, alle 21, per l'unica tappa siciliana per Seven days walking, il tour mondiale del compositore torinese che si esibirà per la prima volta in carriera davanti al pubblico del Teatro Greco di Siracusa accompagnato da Federico Mecozzi al violino e da Radi Hasa al violoncello, in una produzione Ponderosa music&art.

“Nel gennaio dell’anno scorso - racconta Einaudi - facevo lunghe passeggiate in mezzo alla neve, seguendo più o meno sempre lo stesso percorso. Nevicava molto e coi pensieri mi perdevo dentro quello stato di tormenta in cui le forme, spogliate dal freddo, avevano perso i loro contorni e colori. Forse quella sensazione di essenza estrema è all’origine di questo album”.

Si chiude così la Stagione 2019 della Fondazione Inda