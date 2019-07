Noto, Progetto Spiagge sicure: sequestro e sanzione a Lido

Continua la lotta all'abusivismo commerciale in zona lido di Noto. La Polizia municipale, nel'ambito del progetto Spiagge sicure, ha sanzionato un venditore ambulante non in regola, procedendo contestualmente al sequestro degli oggetti trovati nella sua disponibilità.

Per la Polizia municipale, inoltre, arriva una nuova sede che sarà inaugurata venerdì, alle 11, in piazza Stazione a Noto.