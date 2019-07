Tav, Conte in diretta facebook: "Non farla costerebbe di più"

"Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. In gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Come farebbe un buon padre di famiglia". Il premier Giuseppe Conte in diretta Facebook da Palazzo Chigi ha spiegato cosa sta cambiando sulla Tav. "Sono pervenuti dei fatti nuovi, elementi da tener conto nella risposta che dobbiamo dare" all'Europa "entro venerdì. L'Ue si è detta disponibile ad aumentare lo stanziamento dal 40% al 55%, questo ridurrebbe i costi" per l'Italia. 'Non realizzarla -spiega Conte- costerebbe più che farla. La decisione di non realizzare l'opera ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell'accordo con la Francia'.

"A queste condizioni solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale" per fermare la Tav, visto che la ratifica dell'accordo è stata fatta dal Parlamento spiega Conte.