Licata, blitz antidroga: 6 misure cautelari

I Carabinieri di Licata hanno eseguito un blitz nei confronti di una banda che operava in città smerciando droga tra giovani e giovanissimi: 6 le misure cautelari eseguite nei confronti di un gruppo costituito da italiani ed extra-comunitari, che facevano giungere la droga in autobus da Palermo. La droga, principalmente hashish,veniva trasportata tra i bagagli da corrieri che poi smerciavano vicino a scuole e luoghi di aggregazione, e nel centro di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. Giro d'affari: 500 mila euro.