Siracusa, scarpette da bimbo al Monumento dei Caduti: la manifestazione di solidarietà a Bibbiano

E' firmato da liberi cittadini e genitori attivi siciliani, l'evento di sensibilizzazione sugli eventi di Bibbiano, in calendario per oggi, giorno 1 Agosto, a Siracusa, al monumento dei caduti alle ore 18:30.

In maniera simbolica, i partecipanti saranno vestiti di bianco, ed inoltre saranno esposte delle scarpette da bimbo sulla gradinata del monumento e poi date in beneficenza.

All'iniziativa parteciperò il sindaco Francesco Italia e la psicologa Simona Matera.

Come si ricorderà nel caso di Bibbiano gli indagati sono decine e quello ricostruito dagli investigatori è un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro. Tra le contestazioni emergono 'lavaggi del cervello' ai minori in sedute di psicoterapia, anche con impulsi elettrici per "alterare lo stato della memoria". Tra i reati contestati frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d'uso.

Dalle carte dell'inchiesta emergono anche altri dettagli. Disegni dei bambini falsificati con l'aggiunta di dettagli a carattere sessuale, abitazioni descritte falsamente come fatiscenti, stati emotivi dei piccoli relazionati in modo ingannevole, travestimenti dei terapeuti da personaggi 'cattivi' delle fiabe messi in scena ai minori in rappresentazione dei genitori intenti a fargli del male, denigrazione della figura paterna e materna. Questi, secondo l'indagine, erano solo alcuni dei metodi adottati nei confronti dei bambini con l'obiettivo di allontanarli dai genitori, per poi mantenerli in affido e sottoporli a un circuito di cure private a pagamento di una Onlus piemontese.