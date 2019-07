Siracusa, il Comitato Scuole Sicure chiede al Prefetto la convocazione di un tavolo tecnico

Convocazione di un tavolo tecnico dedicato all'Edilizia scolastica. Questa la richiesta che il Comitato scuole sicure ha inoltrato al Prefetto di Siracusa in vista della riapertura delle scuole fissato in Sicilia per il 12 settembre.

Il Comitato denuncia ritardi e omissioni nella programmazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ed in particolare di prevenzione antisismica ed esprime preoccupazione sui risvolti dell’applicazione della determina dirigenziale del Comune di Siracusa in cui si parla di "massimali di popolazione scolastica per ciascun istituto”. “Non vorremmo- spiega il presidente Angelo Troia- che in assenza di spazio, per reperire aule, si utilizzassero impropriamente locali non destinati a tale funzione. Vigileremo affinché la programmazione diventi un efficace e lungimirante strumento di prevenzione”.