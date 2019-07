Siracusa, stop a blocchi nella zona industriale: la Cgil ricorre al Cga

"Continuiamo a pensare che siano stati lesi diritti di libertà e faremo ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativo".

Così la Cgil in una nota a doppia firma, quella del segretario generale di Siracusa, Roberto Alosi e quella del segretario nazionale, Giuseppe Massafra.

"Come si può palesemente notare - spiegano i due esponenti sindacali - l'ordinanza del prefetto non è dettata da motivi di ordine pubblico o da particolari esigenze produttive. Piuttosto quell'ordinanza nasce in virtù di pressioni politiche che calpestano i principi più elementari del diritto di sciopero, della libertà di riunione e dei principi costituzionali. Ci sono inoltre aspetti di natura giuridica - proseguono - che lasciano assai perplessi come ad esempio il fatto che le attività produttive in questione non sono e non possono essere riconducibili alla natura di servizio pubblico, che come è noto viene regolamentato da particolari e specifiche norme, anche esse tuttavia, garantiste del diritto inalienabile delle libertà sindacali e dello sciopero”.