Priolo Gargallo, cenere di pirite Penisola Magnisi: provvedimento d’urgenza per mettere in sicurezza il sito

E' stato disposto dal sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, un provvedimento d’urgenza, per mettere in sicurezza ed eventualmente tombare o rimuovere la cenere di pirite al cantiere Penisola Magnisi (il primo da 10 anni a questa parte).

Incisivo per la decisione dell'intervento il risultato dei prelievi effettuati dall'Arpa che hanno certificato la presenza di arsenico nei cumuli di pirite presenti a Thapsos.

"Anche per quanto riguarda il campo sportivo ex Feudo – ha detto il Sindaco, Pippo Gianni - si procedera’ con carattere d’urgenza, notiziando prima gli Enti coinvolti; il progetto esecutivo sara’ acquisito e approvato in tempi brevi”.

Il Consigliere di opposizione, Alessandro Biamonte, ha auspicato di potersi avvalere di strumentazioni e laboratori privati per monitorare costantemente l’aria che respiriamo.