Fratelli d'Italia incontra l'assessore Coppa: "Siracusa ha partecipato al bando regionale per l'ampliamento dei Ccr"

Convocare al Comune amministratori di condominio, commercianti, albergatori, e tutti gli attori coinvolti per raccoglierne le esigenze e migliorare il servizio di raccolta rifiuti. Questa la proposta avanzata da una delegazione del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia (composta da Christine D'angelo, Silvia D'Arrigo, Marzia Gibilisco, Angelo Lantieri, insieme al coordinatore cittadino Paolo Cavallaro) che, questa mattina ha incontrato l'Assessore ai Rifiuti Coppa.

Tante le esigenze avanzate, tra cui la lotta contro chi evade la tari e incrementare il servizio di vigilanza.

Infine, l'assessore ha annunciato che il Comune ha partecipato al bando regionale per l'ampliamento dei CCR; in proposito ha promesso un intervento per renderli fruibili anche dai titolari di partita iva, necessario per contenere i costi di impresa.