Avola, omicidio Andrea Pace: trovata una pistola ritenuta l'arma dell'uccisione del giovane

E' stata rinvenuta, tra Avola ed Avola antica, una pistola calibro 22 ritenuta la possibile arma utilizzata per l’uccisione di Andrea Pace, il giovane avolese, 25 anni, morto nella notte del 12 giugno.

Le indagini, portate avanti dai carabinieri, sono dirette dal dott. Parodi e del Procuratore Aggiunto Scavone, i quali hanno focalizzato le indagini sulla ricerca dell’arma utilizzata per il delitto dai fratelli Salvatore e Corrado Caruso.

A collaborare al ritrovamento anche i Vigili del Fuoco di Siracusa, con il supporto di alcuni droni. L’arma è stata inviata al RIS dei Carabinieri di Messina per gli accertamenti tecnici del caso.