Siracusa celebra Enzo Maiorca intitolandogli l'affaccio al mare della sede dell'Area Marina Protetta del Plemmirio

L'affaccio sul mare che si trova davanti la sede dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, in Ortigia, sarà intitolata a Enzo Maiorca: una panchina di fronte al mare di Ortigia per consentire a tutti di poter replicare lo sguardo che Maiorca dedicava quotidianamente al "suo mare".

Questa è solo una delle tante iniziative previste per il 30 luglio, giornata prescelta dall'amministrazione comunale per celebrare uno dei suoi figli più illustri, patrimonio di tutta la città, e che ricade nel 31mo anniversario dell'ultimo record stabilito da Maiorca con quel -101 metri che è rimasto nella storia delle immersioni in apnea.

Il programma prevede anche in mattinata una veleggiata non competitiva organizzata dalla Lega Navale e attività di snorkeling gratuito coordinato dai diving accreditati con l'Amp. Nel pomeriggio la cerimonia di intitolazione e il ricordo sulla figura di Enzo Maiorca da parte di un giornalista Rai.

Ma Enzo Maiorca non è stato solo sport: come ha tenuto a ricordare il sindaco, Francesco Italia, Maiorca è stato un antesignano delle battaglie ambientaliste, "anticipando - ha detto il primo cittadino - tutte quelle tematiche che oggi come amministrazione stiamo portando avanti per una sostenibilità che abbia un'ottica globale, da quella legata alla plastic free, al bosco in città e per finire, solo per citarne alcune all'accessibilità perché lo sviluppo - ha aggiunto - vada di pari passo con un miglioramento della qualità della vita".