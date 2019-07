Siracusa, concessione loculi cimiteriali: Russoniello-Trigilio "La Giunta tira dritto, chiediamo ancora revoca"

Rivedere la proposta della Giunta comunale per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali. Questa la proposta avanzata da Silvia Russoniello e Roberto Trigilio, consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, critici nei confronti dell'Amministrazione che non ha tenuto conto del giudizio espresso dall'Aula in seno proprio a questa vicenda che tanto sta facendo discutere.

"Le soluzioni possibili sono state presentate anche in aula e i consiglieri sono anche disposti a valutarle assieme agli altri per trovare una proposta ragionevole. Se il consiglio sì è già espresso a favore della revoca perché la giunta si ostina a portare avanti una strada che va contro i cittadini? "Forse è buon problema relativo ai conti in previsione del bilancio?" Sì chiedono i consiglieri Russoniello e Trigilio.

"E’ una battaglia di tutti al di là dei gruppi e del colore politico, per questo motivo ci mettiamo a disposizione, come abbiamo sempre fatto, per valutare soluzioni possibili e migliorarle sedendoci attorno a un tavolo. Noi siamo a favore dei cittadini e al loro fianco ci schieriamo anche durante la manifestazione del 26 luglio con le associazioni e i siracusani che vogliono ribadire il loro “Sì!” alla revoca della delibera della giunta comunale”, concludono Russoniello e Trigilio (M5S).