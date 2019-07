Lentini, si fà donare 50 euro da anziana e poi la deruba

Avrebbe convinto una donna di 76 anni ad accompagnarla a prelevare la somma di 200 euro e a farsi donare 50 euro. Poi, una volta riaccompagnata a casa, avrebbe chiuso la donna in balcone per derubandola dell’intera somma appena prelevata.

Sul posto la Polizia di Stato ha avviato che le indagini che hanno portato alla denuncia di P.G., lentinese di 28 anni, per i reati di truffa, furto aggravato e violenza privata.