Siracusa, venerdì una serata dedicata al maestro Andrea Camilleri

Una serata dedicata al Maestro Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano scomparso la scorsa settimana e organizzata da Assostampa Siracusa e Mokambo Diffuso by Alfio Neri per venerdì prossimo, 26 luglio, alle 19.30, nel dehors Mokambo di via Pausania.

L'evento è frutto di un progetto di Carmelo Miduri, Aldo Mantineo e Franco Neri.

Previsti gli interventi di Damiano Chiaramonte, Prospero Dente, Enzo Papa e Laura Valvo.