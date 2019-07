Gela, blitz dei carabinieri: 16 misure cautelari

Stroncato un traffico di droga a Gela: 16 le misure cautelari eseguite all'alba dai carabinieri del Reparto territoriale,con una ventina di perquisizioni disposte dalla Dda di Caltanissetta. Colpita un'associazione per delinquere dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Impiegati oltre 90 militari nelle province di Caltanissetta,Milano, Treviso, Siracusa, Agrigento e Ragusa. L'indagine, denominata "Boomerang", ha ricostruito i canali di ingresso della droga, per un giro di affari stimato in almeno 35 mila euro al mese.