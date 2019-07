Augusta, sbloccati dal Ministero della Salute 9,8 milioni per l'ospedale Muscatello

Sbloccati 236 milioni per 42 ospedali e strutture sanitarie siciliani, per la messa in sicurezza degli impianti antisismici e antincendio. Tra questi c'è anche l'ospedale Muscatello di Augusta.

A dare l'annuncio è la ministra della Salute Giulia Grillo che così scrive su facebook: "Grazie al lavoro fatto dal Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero della Salute, ora sono finalmente disponibili più 236 milioni solo per la Sicilia”. Al il nosocomio megarese sono assegnati 9,8 milioni.

“I cantieri spero che si aprano in poco tempo e che siano veloci - scrive la ministra - anche perché resto saranno disponibili risorse per altre 17 interventi.

Soddisfazione viene espressa dal senatore Pino Pisani (M5S): "La Sicilia ha bisogno estremo di ammodernare le sue strutture ospedaliere e il provvedimento preso da Giulia va proprio in questa direzione".