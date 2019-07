Incidente sulla Ss 287 Palazzolo-Noto, auto cappottata: estratto il conducente, ha riportato ferite lievi

Tamponamento fra due autovetture, oggi pomeriggio, sulla S.S. 287 Palazzolo-Noto. Sul posto i Vigili del fuoco hanno tirato fuori il conducente dell’auto cappottata, e messo in sicurezza la sede stradale.

Entrambi i conducenti, unici occupanti le autovetture, sono stati affidati alle cure del 118 e condotti in ospedale per i necessari controlli. Sembra niente di grave, solo lievi ferite