Dichiarazione adattamento climatico, Siracusa tra le prime 25 città italiane che hanno aderito

Siracusa tra le prime 25 città italiane ad aderire alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green City per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle conseguenze della crisi climatica.

Le città si sono incontrate lunedì scorso al Politecnico di Milano per parlare di promozione e aggiornamento dei piani e programmi comunali con le misure di adattamento climatico, integrate con quelle di mitigazione.

Oltre a Siracusa hanno aderito Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Rimini, Roma, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia.

“E’ necessario - ha dichiarato l'assessore Giusy Genovesi - attuare precise e nuove politiche territoriali, dalla gestione del verde pubblico, dei rifiuti e delle emergenze in Protezione civile, derivanti queste ultime dai violenti fenomeni atmosferici ed ondate di calore, a nuovi indirizzi urbanistici, al regolamento edilizio, passando per un necessario coordinamento tra gli uffici comunali ed un coinvolgimento attivo dei cittadini liberi ed associati".