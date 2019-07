Siracusa, controlli su strada a Fontane Bianche: al setaccio 165 persone e 112 veicoli

Controlli intensi, dei Carabinieri, in zona Fontane Bianche, nella notte di sabato, per una lotta ancora importante contro la guida sotto l’influenza dell’alcool e/o di stupefacenti, e guida di motocicli senza casco.

Otto le pattuglie sul territorio in auto e moto, oltre 165 persone controllate a bordo di 112 veicoli, e 10 ciclomotori a fermo amministrativo e sanzionando i rispettivi conducenti per la guida senza casco, di cui 2 senza patente ed assicurazione: questo il bilancio.

Infine, sono stati segnalati 7 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale di cocaina, marijuana e hashish. Denunciati 3 siracusani rispettivamente per evasione dai domiciliari e per inosservanza dell’obbligo di dimora.