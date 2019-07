Pachino, in casa eroina e metadone: arrestato 47enne per spaccio

Nascondeva in casa 3 dosi di eroina già confezionate, di circa 1 grammo e diversi flaconi di metadone, per un totale di circa 700ml, più la somma contante di 140euro ritenuta frutto dell'attività di spaccio. La scoperta dei Carabinieri a Pachino, a seguito di perquisizione domiciliare in casa di Giuseppe Nevola, 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti.

L'operazione è scattata dopo osservazioni che hanno portato i militari a pensare che l’uomo potesse detenere e spacciare droga.

Il 47enne è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto ai domiciliari. Subito dopo però è stato rimesso in libertà con l’obbligo giornaliero di firma presso i Carabinieri di Pachino.