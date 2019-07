Siracusa, manutenzione straordinaria al Castello Eurialo: riapertura confermata per il 31 luglio

Dal 31 luglio prossimo, tra 9 giorni quindi, il Castello Eurialo sarà nuovamente fruibile dai visitatori italiani e stranieri.

Questa mattina conferenza stampa dell'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera alla presenza del direttore del neonato Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto.

Ad oggi sono, infatti, stati eseguiti al 90% gli interventi di manutenzione straordinaria della fortezza, chiusa da un anno circa dopo l'incendio di agosto dell'anno scorso che aveva danneggiato vegetazione e staccionate, rendendo il sito archeologico poco sicuro.

Per gli interventi, durati in ttto 24 giornate, sono stati impiegati 32 lavoratori forestali, che, nell'ambito delle attività complementari, hanno liberato 7 ettari e mezzo di terreno da erbacce e arbusti, hanno tagliato piante bruciate ed eliminato il materiale di risulta, riportando il Castello a nuova vita.

"Questi interventi, eseguiti con grande attenzione e cautela per evitare di danneggiare reperti e monumenti - ha dichiarato l'assessore Bandiera - restituiscono alla comunità un sito importante per completare l'offerta turistica del territorio, ma dimostrano anche che i lavoratori della Forestale quando sono messi in condizione di lavorare, danno il meglio di loro, come dimostrano gli interventi effettuati nei siti archeologici siciliani o come già fatto in questo territorio alla Villa del tellaro a Noto o al Museo Paolo Orsi a Siracusa".