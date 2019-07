Siracusa, salvato un labrador caduto in un pozzo profondo 5 metri

E' stato recuperato, dai Vigili del fuoco, un labrador caduto in un pozzo profondo circa 5 metri, in un'abitazione a Fontane Bianche, dove il cucciolo vive con i suoi padroni.

Il Labrador, raggiunto dai vigili del fuoco con una scala posta all’interno del pozzo, è stato imbracato, sollevato e portato in superficie appoggiato sulle spalle di un operatore.