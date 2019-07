Francofonte, consegnati i lavori della Chiesa del Carmine

Sono stati consegnati, dalla Sovrintendenza di Siracusa, i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa del Carmine in Francofonte, per un importo di 639.000,00 euro. A darne notizia Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars. I fondi rientrano nel Patto per il Sud