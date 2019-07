Siracusa, il consigliere Buonomo: "Ancora cani abbandonati al sole, elevate già sanzioni"

Cani in un piccolo casotto con temperature alte, cani in balcone e abbandonati sotto il sole. Questa la segnalazione di Michele Buonomo, consigliere comunale Democratici per Siracusa, il quale annuncia sanzioni già elevate a coloro che non rispettano le regole per gli amici a quattro zampe.

"Già la scorsa estate non appena insediatomi ,insieme ai colleghi del mio gruppo consiliare Andrea Buccheri e Salvatore Costantino , abbiamo avuto un confronto con l'assessore Granata a seguito di una nostra richiesta protocollata. - spiega il consigliere - L'obiettivo dovrà essere quello di reperire risorse per realizzare un Canile Sanitario ed istituire una task-force tra Vigili Urbani insieme all'Asp 8. In modo da recuperare tutti i cani randagi che vagano per le strade cittadine."