Amo Siracusa: "Destinare gli uffici comunali in affitto alla sede della Casa di Riposo Madonna della Grazia"

Utilizzare la Casa di Riposo Madonna della Grazia, in via Grottasanta, come sede della Ragioneria comunale, ufficio tecnico e di fiscalità locale. A chiederlo sono i consiglieri comunali di Amo Siracusa: Gaetano Favara, Michele Mangiafico, Carlos Torres.

La richiesta a seguito del trasferimento delle suore dalla sede, in favore di uno stabile al civico precedente. Il motivo della richiesta è quello di risparmiare un cifra notevole, frutto degli affitti pagati per uffici comunali che si aggira attorno ai 525mila euro annui.

Peraltro, proprio la Casa di riposo Madonna della Grazia, secondo il piano dell’Amministrazione comunale, è destina a “Cittadella della solidarietà e ufficio politiche delle pari opportunità e sociali”.

"La nostra idea - concludono i consiglieri - è quella di modificare la destinazione immaginata dall’Amministrazione comunale per l’immobile di via Grottasanta 86 e trasferire lì tutti gli uffici comunali attualmente in affitto per cui sarà considerato capiente."