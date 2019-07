Recuperato l'alpinista italiano ferito durante una scalata in Pakistan

Recuperato da un elicottero messo a disposizione dalle autorità pachistane Francesco Cassardo, l'alpinista italiano ferito durante una scalata. "Francesco è sull'elicottero verso Skardu". Con queste parole sulla sua pagina Facebook, Cala Cimenti, compagno di cordata e primo soccorritore di Francesco Cassardo- conferma l' avvenuto recupero dell'alpinista torinese ferito durante la discesa dal Gasherbrum VII, in Pakistan. Ora Cimenti scenderà a piedi dalla montagna.

L'elicottero che trasportava Francesco Cassardo, l'alpinista italiano ferito durante la discesa dal Gasherbrum VII in Pakistan, è arrivato nell'area di Skardu, nel Gilgit Baltista. Lo rende noto un funzionario del Club Alpino del Pakistan. Lo scalatore è stato trasferito in ospedale per le cure.