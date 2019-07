Rinnovo concessione loculi, Siracusa protagonista lancia dai social una manifestazione al Pantheon

La vicenda del rinnovo della concessione dei loculi del cimitero di Siracusa vedrà nei prossimi giorni una parte dell'opposizione in Consiglio comunale scendere in piazza per protestare contro la decisione dell'amministrazione di andare avanti per la propria strada.

Siracusa Protagonista, infatti, ha deciso di organizzare una manifestazione in programma per venerdì 26 luglio dalle 18,30 davanti il Pantheon. L'annuncio su facebook da parte di Vincenzo Vinciullo.

A scatenare la protesta la decisione della giunta di pubblicare venerdì scorso il nuovo avviso sulle modalità di rinnovo delle concessioni prendendo in considerazione anche quelle rilasciate prima del 27 novembre 1996, data in cui fu redatto il regolamento. Una decisione che non tiene conto del voto del civico consesso che aveva chiaramente votato la revoca della delibera incriminata.

Già venerdì scorso commentando la pubblicazione dell'avviso il gruppo consiliare di Siracusa protagonista, guidato da Vincenzo Vinciullo con i consiglieri Castagnino, Alota e Basile, era stato chiaro: "Continueremo ad opporci con tutti i modi e i mezzi legittimi a disposizione, affinché questo provvedimento, che intende sfrattare i morti dai propri loculi, non venga attuato nel Cimitero di Siracusa."