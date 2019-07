Pachino, rapina in farmacia: bottino 1500 euro

E' di 1500 euro il bottino di una rapina compiuta ieri ai danni della farmacia di via Garrano, a Pachino.

In azione un malvivente con il volto travisato e armato di coltello, che sotto la minaccia dell'Arma, si è fatto consegnare il denaro e poi si è allontanato.

Indagini in corso da parte della Polizia.