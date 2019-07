Confesercenti, Nel 2019 un miliardo di vendite in meno

La crisi del commercio non è mai finita. Dopo 'ripresina' degli anni scorsi,la spesa delle famiglie è tornata a frenare. Se non ci sarà ripresa, il 2019 si chiuderà con una flessione del -0,4% delle vendite,per un mld di euro in meno rispetto al 2018: risultato peggiore degli ultimi 4 anni.Così Confesercenti. A pesare il mancato recupero della spesa delle famiglie, costrette a spendere annualmente 2.530 euro in meno che nel 2011.Rispetto allo stesso anno hanno chiuso 32mila negozi.Ne 2019,5mila attività commerciali in meno,14 al giorno.