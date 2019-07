Raddoppio della Ragusana, la Federazione Costruzioni chiede tavolo permanente

"Serve un momento chiarificatore, serve che tutti i soggetti si seggano attorno a un tavolo per spiegare cosa stia accadendo. E serve che vi sia l'indicazione di una chiara strada da intraprendere per arrivare a percorrere finalmente il raddoppio della “Ragusana”.

Questa l'esigenza esplicitata in una lettera che i segretari provinciali di Feneal Uil, Filca Cisle e Fillea Cgil hanno indirizzato all'assessore regionale Falcone, alla deputazione nazionale e regionale siracusana, ai sindaci di Lentini-Carlentini-Francofonte e alle associazioni datoriali provinciali.

"Chiediamo un incontro preliminare - concludono la missiva - per costituire un movimento generale (o un tavolo permanente di istituzioni e associazioni) che sia in grado di mettere insieme le forze e le idee per costruire una iniziativa comune".